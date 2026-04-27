Mitten in der Brut- und Laichsaison fehlt im Dreifelder Weiher das Wasser. Die Folgen dessen sind aus Sicht des Nabu-Schutzgebietsmanagements und der SGD-Nord deutlich weniger dramatisch, als von der Naturschutzinitiative prognostiziert.
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Voraussichtlich im Mai soll der Dreifelder Weiher wieder eingestaut werden. Das hat Inés Noll vom Schutzgebietsmanagement Südwestdeutschland der Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Voraussetzung dafür seien anhaltend gute Baubedingungen (wie beispielsweise gutes Wetter) und keine weiteren Baustellenflutungen.