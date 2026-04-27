Nach Sanierungsarbeiten Dreifelder Weiher soll im Mai wieder eingestaut werden Nadja Hoffmann-Heidrich 27.04.2026, 17:00 Uhr

i Ein Blick über den derzeit trocken gefallenen Dreifelder Weiher (hier der Bereich der Wiedmündung). Die möglichen Folgen für Vögel und Amphibien in dem Gebiet werden von Fachleuten unterschiedlich bewertet. Harry Neumann/Naturschutzinitiative

Mitten in der Brut- und Laichsaison fehlt im Dreifelder Weiher das Wasser. Die Folgen dessen sind aus Sicht des Nabu-Schutzgebietsmanagements und der SGD-Nord deutlich weniger dramatisch, als von der Naturschutzinitiative prognostiziert.

Voraussichtlich im Mai soll der Dreifelder Weiher wieder eingestaut werden. Das hat Inés Noll vom Schutzgebietsmanagement Südwestdeutschland der Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Voraussetzung dafür seien anhaltend gute Baubedingungen (wie beispielsweise gutes Wetter) und keine weiteren Baustellenflutungen.







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