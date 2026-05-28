Warten auf Niederschläge Dreifelder Weiher braucht Regen für den Wiederanstau Katrin Maue-Klaeser 28.05.2026, 14:00 Uhr

i Der Wiederanstau des Dreifelder Weihers hat begonnen - wie lange es dauern wird, bis er seinen normalen Wasserstand und damit auch seine ökologische Funktion wieder erreicht, hängt von den Niederschlägen der kommenden Wochen und Monate ab. Röder-Moldenhauer

Der Wiederanstau des größten Weihers der Westerwälder Seenplatte hat begonnen. Wie lange es dauert, bis er wieder Normalstand hat, hängt von Niederschlägen ab. Der Nabu will die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten: am 19. Juni mit einem Info-Tag.

Die Regentage vor der aktuellen Hitzewelle haben dem Dreifelder Weiher schon eine veritable Wasserfläche beschert: „Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten am Damm und Grundablass sowie dem Neubau des Mönchbauwerks wird der Dreifelder Weiher nun wieder eingestaut“, meldete das Nabu-Projektbüro in Freilingen und bezeichnete dies als „Meilenstein für die Natur und Menschen an der Westerwälder Seenplatte“.







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