Unglück am Weihnachtsmorgen Drei Verletzte bei Wohnhaus-Brand in Hattert 25.12.2025, 17:51 Uhr

i Im Obergeschoss eines Wohnhauses in Hattert ist am frühen Morgen des Ersten Weihnachtsfeiertages ein Brand ausgebrochen Röder-Moldenhauer

Schweres Unglück am Weihnachtsmorgen für eine Familie aus Hattert: Bei einem Brand ihres Wohnhauses in der Straße „Am Hanfgarten“ wurden drei Bewohner verletzt, einer davon schwer. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Bei einem Wohnhausbrand früh am Weihnachtsmorgen in Hattert hat ein Bewohner durch eingeatmetes Rauchgas schwere Verletzungen erlitten, zwei weitere Bewohner wurden leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Das Haus in der Straße „Am Hanfgarten“ ist zudem momentan nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei Hachenburg mitteilt.







