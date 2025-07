Drei Unfälle in kürzester Zeit im Raum Hachenburg

Dauereinsatz für Rettungskräfte am Samstagvormittag im Raum Hachenburg. Innerhalb kürzester Zeit ereigneten sich drei Unfälle, bei der jeweils eine Person verletzt wurde. Gegen 9 Uhr kam es auf der B413 zwischen Merkelbach und Hachenburg zu einem missglückten Überholmanöver. Nach Mitteilung der Polizei setzten ein Motorradfahrer und ein Pkw-Fahrer gleichzeitig zum Überholen an. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, worauf der Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Wie unsere Zeitung auf Nachfrage erfuhr, ereignete sich der Unfall zu Beginn des abschüssigen Straßenverlaufs in Fahrtrichtung Hachenburg, kurz hinter der Abfahrt Hattert-Hütte. Für rund eine Stunde war die Bundesstraße für die Unfallaufnahme gesperrt. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Etwa eine Stunde später, gegen 10 Uhr, wurde im Bereich der Koblenzer Straße in Hachenburg ein 84-Jähriger mit Rollator von einem abbiegenden Pkw erfasst und leicht verletzt. Eine Autofahrerin, die mit ihrem Wagen den Parkplatz des Rewe-Marktes verlassen wollte, übersah beim Linksabbiegen den Mann, der die Fahrbahn im unteren Abschnitt der Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Senior. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der dritte Unfall ereignete sich in der Kantstraße in Hachenburg. Hier wurde ein 13-jähriger Pedelecfahrer leicht verletzt. Eine Autofahrerin hatte nach Auskunft der Polizei ihren Wagen gegen die Fahrtrichtung auf dem Gehweg geparkt und übersah beim Öffnen der Autotür das Kind, das mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs war. Der Fahrradfahrer pralle gegen die geöffnete Fahrzeugtür und stürzte. Laut Pressemitteilung der Polizei waren seine Verletzungen nur leicht, sodass keine weitere medizinische Behandlung erforderlich war. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Schaden.

Ein großes Lob von der Polizei gab es im Nachgang zu den drei Unfällen für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer, die „umsichtig reagiert und vorbildlich Erste Hilfe geleistet haben“. „Vor allem bei dem Unfall mit dem Motorradfahrer haben sehr viele Autofahrer angehalten, die Unfallstelle abgesichert und sich um den Verletzten gekümmert“, berichtet eine Beamtin der Polizeiinspektion Hachenburg auf Nachfrage. Und die Polizei verbindet die Vorkommnisse noch mit einem Appell: „Diese Unfälle zeigen, wie schnell es im Straßenverkehr zu gefährlichen Situationen kommen kann – oft durch kleine Unachtsamkeiten. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, jederzeit aufmerksam, vorausschauend und rücksichtsvoll unterwegs zu sein – insbesondere gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Motorradfahrern, Radfahrern und Fußgängern“, heißt es in der Pressemitteilung.