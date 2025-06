Am Sonntag sind in Hartenfels am Feuerwehrgerätehaus gleich drei neue Feuerwehrfahrzeuge offiziell in Dienst gestellt worden. „Ein Ereignis, das es in Hartenfels noch nicht gegeben hat“: Diese Feststellung machte sichtlich zufrieden der Wehrführer der Hartenfelser Wehr und in Personalunion Vorsitzender des Fördervereines, Klaus Strüder, bei der Begrüßung einer großen Zahl von Feuerwehrkameradinnen und Kameraden und Bürgerinnen und Bürgern, die wissen, was sie an „ihrer“ Feuerwehr haben.

Noch ein Umstand verdient gleich zu Anfang besonders hervorgehoben zu werden: Die Finanzierung aller drei Fahrzeuge ist überwiegend auf großzügige Zuwendungen von Sponsoren und Mittel des Fördervereines zurückzuführen. Der Festakt und die anschließende Feier, bei der sich die jüngsten Besucher mit verschiedenen Spielen vergnügen konnten, wurden musikalisch von der Burgkapelle Hartenfels begleitet.

i Der neue Fuhrpark bei der Hartenfelser Feuerwehr: (von links) ein Fahrzeug für die Responder Gruppe, ein „MZF 2“ und das Herzstück, ein neues „LF 10“. Hans-Peter Metternich

„Die drei neuen Fahrzeuge sind ein Zeichen für Engagement, Zukunft und Zusammenarbeit“, unterstrich Klaus Strüder, der die einzelnen Fahrzeuge den Gästen der Einweihungsfeier – darunter der Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes, Thomas Kroth, der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises und sein Stellvertreter, Tobias Haubrich und Jens Weinriefer, sowie die Selterser Wehrleitung – vorstellte. „Die First Responder Gruppe kann nun über ein Fahrzeug verfügen, das vollständig aus Spenden finanziert wurde. Es ist ein echter Allrounder. Mit seiner ausgezeichneten Geländetauglichkeit ist es ideal für Personenrettungen in unwegsamem Gelände oder bei extremen Witterungsverhältnissen geeignet und für zukünftige Herausforderungen konzipiert“, erklärte Strüder. Sein Dank galt im Besonderen der Else-Schütz-Stiftung, die neben etlichen weiteren Sponsoren für das Fahrzeug 30.000 Euro zugeschossen hat.

Das zweite Gefährt ist ein neues Mehrzweckfahrzeug (MZF 2). Es ist vielseitig nutzbar, ob bei Hochwasserlagen, technischer Hilfeleistung, zur Beleuchtung oder zur logistischen Unterstützung. Finanziert wurde es vom Förderverein, der Ortsgemeinde und mit einem Zuschuss der Verbandsgemeinde. Das Herzstück der Fahrzeugtrilogie ist ein Löschgruppenfahrzeug (LF 10), dessen Anschaffung bis ins Jahr 2016 zurückreicht.

i Wehrführer Klaus Strüder bei der Begrüßung der vielen Gäste bei der offiziellen Indienststellung von drei neuen Feuerwehrfahrzeugen. Hans-Peter Metternich

Der Bürgermeister der VG Selters, Oliver Götsch, beschrieb es so: „Dieses schlagkräftige, 320 PS starke Gefährt verfügt über einen 1600-Liter-Löschwassertank und bietet Platz für eine sechsköpfige Staffelbesatzung. Die heutige Übergabe von gleich drei Fahrzeugen ist ein starkes Signal für den Bevölkerungsschutz vor Ort und ein Ausdruck dafür, wie engagiert und zukunkftsorientiert hier gearbeitet wird“, so der VG-Chef, der allen seinen Dank aussprach, die an der Beschaffung des neuen Fuhrparks in irgendeiner Weise beteiligt waren. Die Mittel für die Beschaffung des Löschgruppenfahrzeuges kommen überwiegend von der Verbandsgemeinde und von der Firma Huf-Haus, die die Finanzierung aller drei Fahrzeuge großzügig unterstützt hat.

„Wir in Hartenfels verfügen über eine schlagkräftige Feuerwehr. Da ist es doch selbstverständlich, dass die Ortsgemeinde hinter ihr steht“, betonte der Ortsbürgermeister Andreas Strüder. Die Unterstützung wurde nicht zuletzt dadurch bekundet, dass die Ortsgemeinde für die Beschaffung der drei Fahrzeuge insgesamt 60.000 Euro beigesteuert hat.

i „Großer Bahnhof“ bei der offiziellen Indienststellung von drei neuen Feuerwehrfahrzeugen bei der Feuerwehr Hartenfels. Hans-Peter Metternich

Ehe der katholische Pfarrer Michael Weber Gottes Schutz und Segen für die Fahrzeuge und vor allem für die Menschen, die damit die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger 24 Stunden am Tag das ganze Jahr über garantieren, erbat, gratulierte der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises, Tobias Haubrich, zu den neuen Errungenschaften. Haubrich war nicht unerheblich an der Beschaffung der Fahrzeuge beteiligt. „Heute wird offiziell eine adäquate Ausstattung für die Hartenfelser Feuerwehr in Dienst gestellt. Ein Fahrzeugequipment, das bei euch in den besten Händen ist. Auf euch kann man jederzeit zählen“, hob der BKI das Engagement der Hartenfelser Wehr hervor.