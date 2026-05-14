Sperrung am Dernbacher Dreieck Drei Erwachsene und ein Kind bei Unfall auf A3 verletzt Katrin Maue-Klaeser 14.05.2026, 19:40 Uhr

i Bei einem Unfall mit drei Autos nahe dem Dernbacher Dreieck sind drei Erwachsene und ein Kind leicht verletzt worden. Der Rettungshubschrauber Christoph 23 war zur Sicherheit mit alarmiert worden. Thorsten Huberty/FFW VG Wirges

Ein Großalarm für Rettungskräfte und die umliegenden Feuerwehren wurde nach einem automatischen Notruf aus einem der beteiligten Fahrzeuge ausgelöst. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Autobahn war für knapp eine Stunde gesperrt.

Drei Autos sind in einen Unfall auf der A3 am Donnerstagnachmittag involviert gewesen. Da die Alarmierung um 15.51 Uhr durch einen E-Call – einen automatischen Notruf aus einem der Fahrzeuge – erfolgte, bei dem im Hintergrund eine Kinderstimme zu vernehmen war, aber keine genaueren Informationen über den Unfall oder Verletzungen zu verstehen waren, wurde sicherheitshalber in großem Umfang alarmiert, wie der Wirgeser Wehrleiter Thomas Huberty ...







Artikel teilen

Artikel teilen