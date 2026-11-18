Rechtsberatung wird gebündelt Drei Anwaltskanzleien gründen Netzwerk im Westerwald Markus Müller 18.11.2026, 10:00 Uhr

i Mit dem neuen Netzwerk „Mittelstandskanzlei Westerwald“ wollen die Westerwälder Rechtsanwälte (von links) Rudolf Schwaderlapp (Ransbach-Baumbach), Stephan Krempel (Westerburg) und Wolfgang Kögler (Wallmerod) die Kompetenz ihrer Kanzleien in Sachen übergreifender Rechts- und Steuerberatung bündeln. BlueReh Media/Janine Best

Mit dem neuen Netzwerk „Mittelstandskanzlei Westerwald“ wollen die drei bekannten Westerwälder Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzleien in Westerburg ihre Beratungskompetenz bündeln. Sie berichten darüber.

Mit dem neuen Netzwerk „Mittelstandskanzlei Westerwald“ wollen die drei bekannten Westerwälder Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzleien Schwaderlapp in Ransbach-Baumbach, Kögler, Ickenroth & Fries in Wallmerod/Montabaur sowie Krempel & Kollegen in Westerburg ihre Beratungskompetenz bündeln.







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