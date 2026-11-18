Mit dem neuen Netzwerk „Mittelstandskanzlei Westerwald“ wollen die drei bekannten Westerwälder Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzleien in Westerburg ihre Beratungskompetenz bündeln. Sie berichten darüber.
Lesezeit 2 Minuten
Mit dem neuen Netzwerk „Mittelstandskanzlei Westerwald“ wollen die drei bekannten Westerwälder Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzleien Schwaderlapp in Ransbach-Baumbach, Kögler, Ickenroth & Fries in Wallmerod/Montabaur sowie Krempel & Kollegen in Westerburg ihre Beratungskompetenz bündeln.