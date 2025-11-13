Staus in der Ortsdurchfahrt Drei Ampeln in der Westerburger Jahnstraße veraltet 13.11.2025, 18:00 Uhr

i Die Fahrbahn der Jahnstraße ist an der Einmündung zur Brückenstraße derzeit halbseitig gesperrt. Thorsten Ferdinand

Eine Baustellenampel in der Jahnstraße bremst seit einiger Zeit den Verkehr in der Westerburger Ortsdurchfahrt ein. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) erklärt auf Anfrage unserer Zeitung die Hintergründe.

Im Verlauf der Westerburger Jahnstraße (L294/L300) sind drei Ampelanlagen technisch veraltet und teilweise bereits defekt. Das berichtet der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez auf Anfrage unserer Zeitung. Während die Lichtsignalanlagen an der Brückenstraße und an der Neumarkstraße erneuert werden müssen, ist bei der schon seit Monaten abgeschalteten Ampel an der Wilhelmstraße noch offen, ob sie ersetzt wird.







