Musikgymnasium in Montabaur Dramatische Lebensläufe durch Melodien erfahrbar machen Markus Müller 27.05.2026, 18:00 Uhr

i Nur Ben Shalom, ein renommierter israelischer Klarinettist, ist der künstlerische Leiter des Projekts "Lebensmelodien" und unterstützt auch die Schüler am Musikgymnasium bei der Probenarbeit. Markus Müller

Die Jahrgangsstufe 10 des Landesmusikgymnasiums in Montabaur nimmt erneut am Projekt „Lebensmelodien“ teil und führt es in Wirges und Auschwitz auf. Die Melodien entstanden einst in Situationen der Verfolgung und Ermordung, zwischen Leben und Tod.

In diesem Jahr führt das Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur bereits zum vierten Mal das Projekt „Lebensmelodien“ in der Jahrgangsstufe 10 durch, in dem Geschichte durch intensive Auseinandersetzung erfahrbar wird. Unter dem Titel „Lebensmelodien“ wird die Musik, die in den unmenschlichsten Situationen der Verfolgung und Ermordung zwischen Leben und Tod entstanden ist, in den Mittelpunkt gerückt.







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