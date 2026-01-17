Neue Spielzeit in Nister Dorftheater Muffensausen verspricht „Schöne Ferien“ 17.01.2026, 11:00 Uhr

i Auch mit seinem neuen Stück "Schöne Ferien" (von Bernd Gombold) verspricht das Ensemble des Dorftheaters Muffenausen aus Nister wieder viele Turbulenzen und gute Unterhaltung. Röder-Moldenhauer

Eigentlich sollten die Ferien ja die schönste und erholsamste Zeit des Jahres sein. Im neuen Stück des Dorftheaters Muffensausen aus Nister wird der Urlaub allerdings eher turbulent.

Bald ist wieder soweit: Das Dorftheater Muffensausen aus Nister eröffnet die neue Spielzeit. Auf dem Programm steht diesmal das Lustspiel „Schöne Ferien“ von Bernd Gombold. Dem Publikum verspricht das Ensemble schon jetzt einen Urlaub voller Missverständnisse und kurioser Wendungen sowie beste Unterhaltung.







