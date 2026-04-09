Konzentration auf Gaststätte
Dorfmetzgerei in Niederelbert schließt nach 1,5 Jahren
Die Dorfmetzgerei in Niederlbert lohnte sich nicht. Inhaberin Michaela Rasch konzentriert sich nun auf ihre gastronomischen Ange
Die Dorfmetzgerei in Niederlbert lohnte sich nicht. Inhaberin Michaela Rasch konzentriert sich nun auf ihre gastronomischen Angebote.
Thorsten Ferdinand

Viele Menschen bedauern es, wenn es in ihrem Dorf keinen Einkaufsmarkt, keine Metzgerei und keinen Bäcker mehr gibt. Doch wenn solche Angebote gemacht werden, kommen häufig zu wenige Kunden. Das zeigt nun auch ein aktueller Fall in Niederelbert.

Lesezeit 2 Minuten
Im Herbst 2024 freuten sich die Niederelberter über die Wiedereröffnung der Metzgerei in ihrem Dorf. Nun ist der Betrieb mit dem Namen „Miss Food House“ schon wieder geschlossen. Inhaberin Michaela Rasch, die seit Februar auch die Gaststätte „Zum Dorfbrunnen“ in der 1800-Seelen-Gemeinde betreibt, wird sich künftig ganz der Gastronomie widmen.

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