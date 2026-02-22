Kleiner Familienbetrieb
Dorfladen in Oberelbert macht mit neuen Pächtern weiter
Kleine Dorfläden wie "Das Lädchen" in Oberelbert sind schwierig wirtschaftlich zu führen.
Thorsten Ferdinand

Der Oberelberter Dorfladen hat eine bewegte Geschichte. In den vergangenen Jahren wechselte mehrfach der Pächter, weil es nicht gelang, das Geschäft wirtschaftlich zu führen. Nun versuchen es Khanitta und Hans-Josef Willems.

Lesezeit 2 Minuten
Der seit Ende des Jahres 2025 geschlossene Dorfladen in Oberelbert wird Anfang März wieder öffnen. Das berichtet Ortsbürgermeister Sebastian Stendebach auf Anfrage unserer Zeitung. Demnach musste die Gemeinde nicht lange nach einem neuen Pächter suchen: Die künftige Betreiberin, Khanitta Willems, war bereits zuvor als Mitarbeiterin im Laden aktiv.

