Nach Monaten harten Wettbewerbs hat Christopher Schrohe erkennen müssen, dass er als gewerblicher Betreiber des Dorfladens Mündersbach nicht länger bestehen konnte. Aber wie sieht es in Wahlrod aus, wo ein wirtschaftlicher Verein das Geschäft führt?
Lesezeit 2 Minuten
Im März 2025 wurde in Wahlrod der Dorfladen mit neuem Konzept eröffnet. Kein gewerblicher Betreiber, sondern ein wirtschaftlicher Verein ist dafür verantwortlich. Dieser ist mit den Kundenzahlen und den Umsätzen insgesamt zufrieden, auch wenn es immer noch besser laufen könnte, wie der Ortsbürgermeister und Vorsitzende des Vereins, Patrick Dörner-Mertens, auf Anfrage mitteilt.