Beispiel aus Wahlrod Dorfladen: Gemeinde unterstützt Verein finanziell Nadja Hoffmann-Heidrich 22.01.2026, 17:00 Uhr

i Zur Neueröffnung des Wahlroder Dorfladens im März 2025 durchschnitten (von rechts) Ortsbürgermeister Patrick Dörner-Mertens (zugleich Vorsitzender des neuen Betreibervereins), seine Vorstandskollegen Peter Nötzel und Renate Alhäuser sowie Gabriele Greis, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Hachenburg, feierlich ein Band (Archivfoto). Röder-Moldenhauer

Nach Monaten harten Wettbewerbs hat Christopher Schrohe erkennen müssen, dass er als gewerblicher Betreiber des Dorfladens Mündersbach nicht länger bestehen konnte. Aber wie sieht es in Wahlrod aus, wo ein wirtschaftlicher Verein das Geschäft führt?

Im März 2025 wurde in Wahlrod der Dorfladen mit neuem Konzept eröffnet. Kein gewerblicher Betreiber, sondern ein wirtschaftlicher Verein ist dafür verantwortlich. Dieser ist mit den Kundenzahlen und den Umsätzen insgesamt zufrieden, auch wenn es immer noch besser laufen könnte, wie der Ortsbürgermeister und Vorsitzende des Vereins, Patrick Dörner-Mertens, auf Anfrage mitteilt.







