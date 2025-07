Berühmte Sakralbauten wie etwa die Kaiserdome in Mainz oder Speyer locken jährlich Tausende Besucher aus dem In- und Ausland an. Daneben fristen viele Dorfkirchen im ländlichen Raum ein eher unauffälliges Dasein. Auch die Forschung interessierte sich lange Zeit kaum für solche kleinen Gotteshäuser. „Zu Unrecht“, wie Hachenburgs Stadtarchivar Jens Friedhoff befindet, der jetzt in einem spannenden Vortrag im voll besetzten Vogtshof auf die Vielfalt dieser Bauwerke im Raum Altenkirchen/Hachenburg und bemerkenswerte Details aufmerksam machte.

i Das Publikumsinteresse an dem Vortrag über mittelalterliche Kirchen im Westerwald war groß. Röder-Moldenhauer

Zahlreiche Interessierte ließen sich mitnehmen auf eine Zeitreise ins Mittelalter. Kulturobjekte aus dieser Epoche, die durchaus als touristische Ziele funktionieren, lassen sich laut Friedhoff in etlichen Orten finden. „Es gibt zahlreiche lohnenswerte Entdeckungen direkt vor unserer Haustür“, schwärmte der Historiker. Die Erforschung des vermeintlich Unspektakulären sei möglicherweise noch eine Aufgabe von Universitäten. Beispiele, die der Archivar mehrfach anführte, waren die Kirchen in Mehren, Birnbach, Almersbach, Höchstenbach, Dreifelden und Hachenburg-Altstadt.

i Die Kirche in Birnbach hat im Laufe der Zeit einen neuen Westturm bekommen. Jens Friedhoff

Wiederentdeckte Malereien in einigen Dorfkirchen zeigten, dass das Mittelalter auch im Westerwald keineswegs so grau und trostlos gewesen sei, wie man oft annehme. Die Architektur der Gebäude, die im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verändert wurde, sei stets als Bedeutungsträger im Glauben wie im Weltlichen genutzt worden. Formen und Farben müssten als Ausdruck ihrer Entstehungszeit und ihrer Auftraggeber sowie als Machtdemonstration gesehen werden.

i Typisch für die Kirche in Mehren ist der Gebäudeteil aus Fachwerk. Jens Friedhoff

Zudem, so betonte Friedhoff, dürfe nicht vergessen werden, mit welch einfachen Mitteln der Baubetrieb damals erfolgt sei. An den großen Kathedralen seien diese Leistungen erfasst, nicht aber an den Dorfkirchen. „Kirchen sind steinerne Zeugnisse von Macht und Glauben“, sagte der Archivar. Einige dieser Kulturdenkmäler seien bis heute ortsbildprägend.

i Die Kirche in Almersbach ist einen Besuch wert. Jens Friedhoff

Mal ist es die ungewöhnliche Ausrichtung des Turms, mal ein zugemauertes Fenster, mal ein wunderschöner Taufstein, mal die bauliche Mischform zwischen Romanik und Gotik, die den Besucher an einer Kirche irritieren, ihn ins Grübeln bringen und Anlass für weitere Recherchen bieten. Manch bauplastischer Schmuck oder manch eine Wandmalerei ist zudem nicht ganz jugendfrei, wie Friedhoff augenzwinkernd berichtete. Bei diesen Abbildungen beziehungsweise Darstellungen geht es zumeist um die Verkörperung des Bösen, des Teufels, des Todes, des Höllenschlunds – und sie liefern Erkenntnisse über das Denken der Menschen im Mittelalter.

i Die Kirche in Dreifelden gibt viele Rätsel auf. Bei dem Gebäude könnte es sich um das älteste steinerne Gotteshaus im Westerwald handeln. Doch noch fehlen dafür eindeutige Belege. Jens Friedhoff

Diese Heilsgeschichten, die mancherorts an frühe Comics erinnerten, so der Referent, seien es wert, länger in den Kirchen zu verweilen. Exemplarisch führte Friedhoff hierzu den sogenannten Affen-Satan zu Hilgenroth oder auch die Kapelle in Hüblingen an. „Die Zeichnungen dort sind wie ein großes Bilderbuch und haben es in sich“, erklärte er. Es sei spannend zu erfahren, „wie der mittelalterliche Mensch tickte“. Hilfe gegen das Dämonische und Verführerische in einer Zeit der Pest, der Fehden, der Unsicherheit boten der Besuch von Messen und die Teilnahme an Wallfahrten. Dazu gebe es im Westerwald auch jenseits der überregional bekannten Marienstatter Basilika interessante historische Zeugnisse, wie man etwa im Mirakelbuch der Kirche zu Hilgenroth nachlesen könne.

i Die Bartholomäuskirche in Altstadt prägt noch immer das Ortsbild. Jens Friedhoff

Am Ende seines kurzweilen Vortrags, dem das Publikum konzentriert folgte, sagte Friedhoff, das sei viel Stoff für einen Sommerabend gewesen. Und es liege noch vieles im Dunkeln, das es zu erforschen gelte. Er selbst möchte Ende des Jahres mit einer neuen Publikation in der Schriftenreihe des Hachenburger Stadtarchivs weitere Erkenntnisse liefern. Sein Publikum ermunterte er, sich auf den Weg, zum Beispiel in Form einer Wanderung, zu machen, um die alten Kulturdenkmäler der Heimat zu erkunden. „Das Mittelalter erleben, heißt, auf die Dörfer zu gehen.“

Kirchenruine in Roßbach ist ein Sorgenkind

i Die ehemalige Roßbacher Kirche ist aufgrund massiver Bergbauschäden heute nur noch eine Ruine. Aus Sicherheitsgründen ist das Areal gesperrt. Jens Friedhoff

Neben der Vorstellung etlicher gut erhaltener Dorfkirchen im Westerwald ließ Hachenburgs Stadtarchivar Jens Friedhoff nicht unerwähnt, dass einige spannende Sakralbauten auch Sorgenkinder der Denkmalpflege sind. Beispielhaft führte er die ehemalige evangelische Kirche Roßbach an, die seit 2012 gesperrt ist und in einen Dornröschenschlaf gefallen zu sein scheint. Unter der Ruine befindet sich ein alter Entwässerungsstollen aus der früheren Bergbauzeit. Vermutete Bergwerkschäden verursachten bereits in den 1930er-Jahren irreparable Risse im damaligen Glockenturm, sodass die Glocken ab 1938 nicht mehr geläutet werden durften. 1954 entschloss sich die evangelische Kirchengemeinde zum Abriss des Turms. Das Gebäude, das mehr als 700 Jahre als Gotteshaus gedient hatte, wurde unbrauchbar. Danach wurde die Örtlichkeit zwischenzeitlich in eine Gedenkstätte für Gefallene umgewidmet. Mittlerweile jedoch ist die Ruine in einem so schlechten Zustand, dass sie aus Sicherheitsgründen gesperrt ist. nh