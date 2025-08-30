Westerwald. „Außergewöhnliche Klänge ertönten am Sonntagnachmittag in der alten Dorfkirche von Kirchähr. Die Kleinkunstbühne Mons Tabor hatte mit Unterstützung der Kreissparkasse Westerwald die aus Hamburg kommende Gruppe „Mame Loschn“ im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz für das erste Konzert der Veranstaltungsreihe „Musik in alten Dorfkirchen“ verpflichten können. Außergewöhnlich, doch nicht ungewohnt für die Dorfkirche in Kirchähr waren die jiddischen Lieder. Waren doch in der Reichspogromnacht 1938 Juden aus Montabaur und Isselbach in Kirchähr untergekommen.

Ihre Lieder hatten dort in der Kirche damals sicher trauriger geklungen als heute. Mit herzlichem Applaus dankte der kleine Kreis hochinteressierter Zuhörer den Musikern für einen musikalischen Nachmittag, den die Kleinkunstbühne mit ihrer ersten Veranstaltung Musik in alten Dorfkirchen angeboten hatte. (Originalton Westerwälder Zeitung vom 30. Juli 1996).