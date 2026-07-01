5-Millionen-Euro-Projekt
Dorfgemeinschaftshalle in Elgendorf ist fast fertig
Blick ins frisch sanierte Dorfgemeinschaftshaus in Elgendorf: Am 11. Juli soll die erste größere Veranstaltung in den Räumlichke
Blick ins frisch sanierte Dorfgemeinschaftshaus in Elgendorf: Am 11. Juli soll die erste größere Veranstaltung in den Räumlichkeiten stattfinden.
Thorsten Ferdinand

Was lange währt, wird endlich gut: Die im Herbst 2023 begonnene Sanierung der Dorfgemeinschaftshalle in Elgendorf ist nahezu abgeschlossen. Für den Montabaurer Stadtteil kam das Projekt gerade noch rechtzeitig.

Lesezeit 2 Minuten
Sie dauerte länger und wurde teurer als geplant. Nun ist die umfangreiche Sanierung der Dorfgemeinschaftshalle im Montabaurer Stadtteil Elgendorf aber so gut wie abgeschlossen. Zur Kirmes Ende Mai konnten bereits einige Räumlichkeiten genutzt werden. Auch der Ortsbeirat hat unlängst schon in der Halle getagt.

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