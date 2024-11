Bei Onlineumfrage werden Ideen gesammelt, später im Dorfplenum besprochen Dorfentwicklung ist Bürgersache: Staudter jeden Alters sind gefragt 15.10.2024, 12:00 Uhr

i So schön hat sich die Staudter Dorfmitte, die ein Wunsch der Einwohner war, entwickelt (hier ein Bild aus dem Sommer). Sven Normann. Sven Normann

Staudt. Dass die Bürger in Staudt ein großes Mitspracherecht haben, wenn es um die Entwicklung im Ort geht, war zuletzt an der neu gestalteten Staudter Dorfmitte zu sehen. Das im August fertiggestellte Projekt setzte einen Wunsch der Einwohner nach einem zentralen Dorfplatz um, der im Quartierskonzept vermerkt war. Nun ist es wieder so weit.

Am Dienstag, 15. Oktober, startet eine Onlineumfrage, in der alle Ortsbewohner ihre Ideen und Einschätzungen einbringen können. Bei einem Dorfplenum am 16. November soll darüber gesprochen werden. Dabei soll der neu gewählte Gemeinderat die Gelegenheit bekommen, wichtige Themen aus Bürgersicht zu sehen, sagt Ortsbürgermeister Sven Normann.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen