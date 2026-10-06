In den Außenbereichen entstehen Neubaugebiete, während in den Ortskernen alte Häuser leer stehen – so ist es auch in vielen Dörfern im Westerwald. In Ruppach-Goldhausen steuert die Gemeinde nun dagegen.
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Die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen hat sich entschlossen, vorerst kein weiteres Neubaugebiet auszuweisen, sondern stattdessen das Zentrum des Dorfs nachzuverdichten. Bei der Aufwertung des Ortskerns sind auch die Einwohner gefragt: Sie haben die Möglichkeit, ihre Ideen, Wünsche und Vorschläge im Rahmen einer Dorfmoderation einzubringen.