Plan in Ruppach-Goldhausen Dorf setzt auf Ortskernentwicklung statt Neubaugebiet Thorsten Ferdinand 06.10.2026, 19:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Sascha Stein vor der Gemeindeverwaltung im Richard-Henkes-Haus: Ruppach-Goldhausen will die Ortskernentwicklung gemeinsam mit den Einwohnern steuern. Thorsten Ferdinand

In den Außenbereichen entstehen Neubaugebiete, während in den Ortskernen alte Häuser leer stehen – so ist es auch in vielen Dörfern im Westerwald. In Ruppach-Goldhausen steuert die Gemeinde nun dagegen.

Die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen hat sich entschlossen, vorerst kein weiteres Neubaugebiet auszuweisen, sondern stattdessen das Zentrum des Dorfs nachzuverdichten. Bei der Aufwertung des Ortskerns sind auch die Einwohner gefragt: Sie haben die Möglichkeit, ihre Ideen, Wünsche und Vorschläge im Rahmen einer Dorfmoderation einzubringen.







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