Zu Ehren von Helmut Velten Doppelter Abschied zum Weihnachtskonzert in Oberelbert

i Rosa Fröhlich war dem gemischten Chor des MGV Liederkranz Oberelbert eine einfühlsame Begleiterin am Klavier. Hans-Peter Metternich

Gleich zwei Abschiede hat es auf dem Weihnachtskonzert des MGV Liederkranz Oberelbert in der katholischen Kirche gegeben. Einmal der Abschied des langjährigen Chorleiters Helmut Velten und der des Männergesangvereins.

Das Weihnachtskonzert des gemischten Chores Oberelbert in der katholischen Kirche mutierte am Sonntag zur „Abschiedssymphonie“ für eine Persönlichkeit, die „ein Leben lang“ mit der Musik und dem Chorgesang verbunden war. Gemeint ist Helmut Velten, der nach fast 25 Jahren seinen Abschied als Chorleiter des MGV Liederkranz Oberelbert nahm.







