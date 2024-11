Ein besonderes „Höhrvergnügen“ Doppelt guter Ton beim Lehrerkonzert im Keramikmuseum Hans-Peter Metternich 05.11.2024, 14:59 Uhr

i Mit drei Sätzen aus dem „Concerto G-Dur“ von Johann Christoph Schultze eröffnete das Sextett mit Klara Ottersbach (1. Violine), Irving Feldens (2. Violine), Chenguang Xue (Klavier), Torsten Greis (Blockflöte), Almut Wenzel (Viola) und Frederik Jäckel (Violoncello) eine bemerkenswerte Soiree. Foto: Hans-Peter Metternich Hans-Peter Metternich

Bandbreite war beim Konzert von klassischer Musik bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen und die instrumentale Besetzung vom Solovortrag bis zum Sextett breit gefächert

17 Lehrkräfte der Musikschule des Westerwaldkreises konzertierten am Sonntagvormittag zwei Stunden lang im Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen. Es war das vierte Konzert des Freundeskreises der Förderer der Musikschule in der laufenden Sequenz, das eine Vielzahl von Besuchern angelockt hatte, denn das Auditorium war voll besetzt.

