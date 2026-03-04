An der Fachschule Keramik in Höhr-Grenzhausen wird die Ausbildung noch attraktiver: Ab 2026/27 ist eine Doppelqualifikation möglich. Neben dem Meisterbrief gibt es den Abschluss „Staatlich geprüfter Gestalter“. Schulleiterin Antje Willer freut sich.
Die neue Leiterin der Fachschule Keramik, Antje Willer, kann eine spannende Neuerung verkünden. Ab dem Schuljahr 2026/27 ist es möglich, bei einem dreijährigen Vollzeitbesuch der Fachschule Keramik, die Meisterprüfung mit dem Abschluss „Meister im Keramikerhandwerk“ vor der Handwerkskammer Koblenz an der Fachschule abzulegen und zugleich den Abschluss „Staatlich geprüfter Gestalter in der Fachrichtung Keramikgestaltung zu erlangen.