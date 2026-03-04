Ausbildung in Höhr-Grenzhausen Doppelqualifikation bald an Fachschule Keramik möglich Camilla Härtewig 04.03.2026, 21:00 Uhr

i An der Fachschule in Höhr-Grenzhausen werden ab dem Sommer Keramiker im Handwerk ausgebildet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Den theoretischen Teil der dualen Ausbildung übernimmt – wie bereits jetzt auch – die benachbarte Berufsbildende Schule Montabaur mit ihrer Außenstelle Keramik. Der Praxisteil wird dann an der neuen Berufsfachschule unterrichtet – mit tatkräftiger Unterstützung der ansässigen Keramiker. Camilla Härtewig

An der Fachschule Keramik in Höhr-Grenzhausen wird die Ausbildung noch attraktiver: Ab 2026/27 ist eine Doppelqualifikation möglich. Neben dem Meisterbrief gibt es den Abschluss „Staatlich geprüfter Gestalter“. Schulleiterin Antje Willer freut sich.

Die neue Leiterin der Fachschule Keramik, Antje Willer, kann eine spannende Neuerung verkünden. Ab dem Schuljahr 2026/27 ist es möglich, bei einem dreijährigen Vollzeitbesuch der Fachschule Keramik, die Meisterprüfung mit dem Abschluss „Meister im Keramikerhandwerk“ vor der Handwerkskammer Koblenz an der Fachschule abzulegen und zugleich den Abschluss „Staatlich geprüfter Gestalter in der Fachrichtung Keramikgestaltung zu erlangen.







Artikel teilen

Artikel teilen