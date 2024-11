Auch Kowwelenzer Show sorgte für einen vollen Montabaurer Kulturkeller Doppel-Diva mit frivolem Full-Effekt: Dörthe Dutt sorgt für vollen Montabaurer Kulturkeller Hans-Peter Metternich 17.10.2024, 14:37 Uhr

i Am Dienstagsabend gastierte im historischen Gewölbekeller an der alten Stadtmauer von Montabaur „Dörthe Dutt“ mit der Show „Doppel-Diva“. Die Veranstalter landeten damit einen doppelten Erfolg: Der Keller war restlos ausverkauft und die Zuschauer waren restlos zufrieden. Hans-Peter Metternich

Montabaur. Pop und Rock, Klassik und Moderne, Schlager und Evergreens, Lesung und Schauspiel, Jazz und Blues, Folk und Country, Chansons und Kabarett: Damit buhlt die „Kultur im Keller“ an der alten Stadtmauer in Montabaur um die Gunst der Zuschauer – und das seit Jahren mit stetig steigendem Erfolg. Der Auftritt con Doppel-Diva Dörthe Dutt sei ein Wagnis gewesen, gaben die Veranstalter zu.

Das, was am Dienstagabend in der beliebten Reihe der Veranstaltungen am „krummen“ Dienstag (immer an einem Dienstag mit ungeradem Datum), die schon lange zum Selbstläufer geworden sind, was den Zuschauerzuspruch anbelangt, abging, passte auf den ersten Blick so gar nicht in das besagte Kulturformat.

