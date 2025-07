Als das Outlet-Center im Montabaurer ICE-Park 2015 erstmals seine Tore öffnete, hatte das Projekt bereits einen langen Weg hinter sich. Investor Ralph Dommermuth (61) beschäftigte sich schon seit den 1990er-Jahren mit der Umsetzung, wie er damals im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete. Seit mittlerweile fünf Jahren führt sein Sohn Philipp Dommermuth (38) die Geschäfte des FOC. Mit seinem Team arbeitet er intensiv an der Erweiterung des Shopping-Centers. Wir hatten die Möglichkeit, ihm zum runden Geburtstag des Outlets einige Fragen zu stellen.

Herr Dommermuth, das Outlet Montabaur feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Woran denken Sie dabei als Erstes?

Vor allem denke ich an den langen Weg, den wir hinter uns haben. Ich habe vor 24 Jahren als Ferienjobber auf der Baustelle des ersten Gebäudes direkt am Bahnhof mitgearbeitet. Mein Onkel hat anschließend zehn Jahre lang um die Genehmigung fürs Outlet gekämpft. Heute stehen wir hier – aber fertig sind wir noch lange nicht. Wir haben noch viel vor.

Wie hat sich das Outlet seit 2015 verändert? Was waren aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen und Erfolge in dieser Zeit?

Das Outlet hat sich wirtschaftlich sehr gut entwickelt. Die Corona-Pandemie war zweifellos eine enorme Herausforderung – für uns wie für den gesamten Handel. Auch die geplante Erweiterung bringt neue Aufgaben mit sich. Einzelne Erfolge kann man nicht so nennen, aber wir dürfen dieses Jahr noch zwei neue Top-Marken willkommen heißen. Das ist ein Resultat der guten und harten Arbeit des Teams hier vor Ort.

Wie hat sich die Zahl der Kunden in zehn Jahren entwickelt? Wie groß ist das Einzugsgebiet des Outlets und woher kommen die meisten Kunden?

Die Entwicklung ist sehr positiv: Seit der Eröffnung haben sich die Besucherzahlen nahezu verdoppelt – auf rund zwei Millionen pro Jahr. Aktuell kommen die meisten Gäste noch aus dem nahen Umkreis. Doch mit der geplanten Erweiterung wollen wir gezielt auch Besucher aus einem Einzugsgebiet von über 60 Fahrminuten ansprechen, etwa aus dem Kölner und Frankfurter Raum.

i Philipp Dommermuth (38) ist Geschäftsführer des Outlet Montabaur. Dorothea Siewert

Hat sich das Kundenverhalten durch die Corona-Pandemie und das Online-Shopping verändert? Falls ja: Wie reagiert das Outlet darauf?

Ja, ganz klar. Die Kunden sind heute deutlich digitaler unterwegs, und sie erwarten beim Einkaufen mehr Erlebnis. Unsere Outlet-App wird sehr gut angenommen und wir investieren gezielt in die Aufenthaltsqualität, um das Einkaufen mit einem besonderen Eventcharakter zu verbinden.

Derzeit wird eine Erweiterung des Outlet Montabaur vorbereitet. Können Sie etwas zum Zeitplan sagen?

Wenn alles planmäßig läuft, findet im August die zweite Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Ziel ist es, den Bebauungsplan bis Ende des Jahres zu verabschieden.

Welche Bedeutung hat die Vergrößerung für die Zukunft des Standorts? Wie wird sie sich auf das Einzugsgebiet des Outlets auswirken?

Sie ist essenziell. Um dauerhaft konkurrenzfähig zu anderen Outlets zu bleiben, müssen wir unser Angebot ausbauen. Die Erweiterung wird uns ermöglichen, neue Zielgruppen zu erreichen und unser Einzugsgebiet erheblich zu vergrößern.

Können Sie schon Marken nennen, die nach der Erweiterung neu dazukommen werden?

Wir befinden uns in konkreten Gesprächen mit mehreren Marken, auch im Zusammenhang mit unserem neuen Projekt in Remscheid. Konkrete Namen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen.

i Das Outlet Montabaur hat vor zehn Jahren seine Tore geöffnet. Thorsten Ferdinand

Die Politik in einigen Nachbarstädten sieht die geplante Erweiterung kritisch. Was halten Sie von dem Vorwurf, das Outlet gefährde den dortigen Einzelhandel?

Mit so einem Vorwurf kann man von seinen eigenen Problemen ablenken und einen Schuldigen definieren. Der Einzelhandel steht deutschlandweit vor großen Herausforderungen. Entscheidend ist, wie Städte damit umgehen. Manche schaffen es, ihre Innenstädte durch Events, Kooperation mit dem Handel und Gastronomie attraktiv zu halten – andere nicht. Kunden erwarten heute Erlebnis, Qualität und Service. Wer das bietet, bleibt attraktiv.

Im Outlet Montabaur spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Was wird in diesem Bereich konkret getan?

Eine zentrale. Die neuen Gebäude erhalten extensive Dachbegrünung, wir nutzen Regenwasser und setzen auf moderne Wärmepumpentechnologie. Außerdem planen wir eine leistungsstarke Photovoltaikanlage. Leider lässt sich der Bestand nicht in gleichem Maße nachhaltig gestalten wie der Neubau, aber wir holen das Maximum heraus.

Zuletzt noch ein Blick auf die Verkehrssituation: Ist die Verkehrsinfrastruktur in Montabaur bereits ausreichend, um die zusätzlichen Kundenströme nach der Erweiterung zu bewältigen, oder gibt es noch Verbesserungsbedarf?

Ausreichend ja, befriedigend nicht. Wir sehen, dass die Knotenpunkte eigentlich funktionieren. Allerdings gibt es heute schon an der Autobahnauffahrt Rückstau, weil jeder aus Montabaur durch den Tunnel an der Bahnschiene fährt. Die Wartezeit ist noch akzeptabel, aber ich möchte es unseren Kunden nicht zumuten. Der Kunde kommt nach Montabaur, weil er nicht nur einkaufen möchte, sondern ein Tageserlebnis im Outlet erwartet. Das Tageserlebnis darf nicht mit Stau enden. Daran arbeiten wir.

Mehr als 18 Millionen Besucher in zehn Jahren

Am 30. Juli jährt sich die Eröffnung des Outletcenters in Montabaur zum zehnten Mal. Seitdem haben mehr als 18 Millionen Menschen das Einkaufszentrum für Markenbekleidung an der A3 besucht, verkündet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Aktuell bietet das Center mehr als 600 Beschäftigten in den Bereichen Verkauf, Gastronomie und Dienstleistung einen festen Arbeitsplatz. Schon seit einigen Jahren ist die Erweiterung des Outlets in Vorbereitung. Künftig soll das Shopping-Center auf einer Verkaufsfläche von 19.800 Quadratmetern bis zu 100 Stores umfassen. Dies entspricht nahezu einer Verdopplung der bisherigen Größe. Die ersten Geschäfte des erweiterten Outlet-Centers werden voraussichtlich im Jahr 2028 eröffnen.