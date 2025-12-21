Dommermuth baut ein Outletcenter in Remscheid

Viele Menschen in der Region verfolgen mit Interesse die Entwicklung des Outletcenters in Montabaur. Derweil ist Investor Philipp Dommermuth noch mit einem zweiten Großprojekt beschäftigt: dem Bau eines neuen FOC in Remscheid.
Lesezeit 2 Minuten
Während in Montabaur die Erweiterung des Outletcenters vorbereitet wird, plant Investor Philipp Dommermuth ein weiteres Projekt im nordrhein-westfälischen Remscheid. Im Stadtteil Lennep soll auf dem Gelände eines alten Stadions und auf umliegenden Flächen ein neues FOC entstehen.