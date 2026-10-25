DJ und Ökologe aus Hachenburg Dominik Eulberg sprengt Dimensionen einer braven Lesung Julia Hilgeroth-Buchner 25.10.2026, 10:45 Uhr

i Eine faszinierende Exkursion in die heimische Natur unternahmen Dominik und Natalia Eulberg bei der Vorstellung des neuesten Buches "Prachtliebe & Wunderfakten" in der Hachenburger Schlosskirche. Der multimediale Abend überzeugte nicht nur durch seine fachliche Brillanz, sondern auch durch seinen hohen Unterhaltungswert. Julia Hilgeroth-Buchner

Dieser Abend in der Hachenburger Schlosskirche mit dem DJ und Ökologen Dominik Eulberg bot nicht nur Unterhaltung auf fachlich brillantem Niveau. Er war auch eine tiefe Verneigung vor der verletzlichen Fülle unserer heimischen Tierwelt.

Wussten Sie, dass die Eisvogel-Dame tagein, tagaus Lippenstift trägt? Dass das Rotkehlchen äußerst reinlich ist und gerne Ameisen als „Deoroller“ benutzt? Oder dass im Winter vor allem junggesellig wirkende Buchfinken-Männchen am Futterhaus picken, weil die Weibchen im sonnigen Süden weilen?







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