Dieser Abend in der Hachenburger Schlosskirche mit dem DJ und Ökologen Dominik Eulberg bot nicht nur Unterhaltung auf fachlich brillantem Niveau. Er war auch eine tiefe Verneigung vor der verletzlichen Fülle unserer heimischen Tierwelt.
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Wussten Sie, dass die Eisvogel-Dame tagein, tagaus Lippenstift trägt? Dass das Rotkehlchen äußerst reinlich ist und gerne Ameisen als „Deoroller“ benutzt? Oder dass im Winter vor allem junggesellig wirkende Buchfinken-Männchen am Futterhaus picken, weil die Weibchen im sonnigen Süden weilen?