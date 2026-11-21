Dominic Kühner will neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod werden. Was treibt den 40-Jährigen an? Die Antwort gibt er im Interview mit unserer Zeitung.
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Vier Kandidaten treten bei der Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod am Sonntag, 29. November, an. Einer von ihnen ist Dominic Kühner. Der 40-jährige Förster ist eng mit seiner Heimat verbunden. Das Verhältnis zur Verwaltung, bei der er noch bis nächstes Jahr beschäftigt sein wird, ist allerdings alles andere als gut.