Wahl in der VG Wallmerod Dominic Kühner will frischen Wind in Verwaltung bringen Markus Eschenauer 21.11.2026, 10:00 Uhr

i Dominic Kühner im Garten seines Hauses in Steinefrenz. Der 40-Jährige will Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod werden. Ein wesentlicher Antrieb: frischen Wind in die Verwaltung bringen. Markus Eschenauer

Dominic Kühner will neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod werden. Was treibt den 40-Jährigen an? Die Antwort gibt er im Interview mit unserer Zeitung.

Vier Kandidaten treten bei der Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod am Sonntag, 29. November, an. Einer von ihnen ist Dominic Kühner. Der 40-jährige Förster ist eng mit seiner Heimat verbunden. Das Verhältnis zur Verwaltung, bei der er noch bis nächstes Jahr beschäftigt sein wird, ist allerdings alles andere als gut.







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