Teil 11: Tipps von Jörg Denzin Dominanz oder soziale Kompetenz – was Hunden guttut Jörg Denzin 30.10.2025, 16:00 Uhr

i In schwierigen Situationen orientiert sich der Hund an seiner Führung und blendet den aversiven Reiz aus. Konstanze Denzin

Viele reden von Dominanz beim Hund – doch was steckt wirklich dahinter? Geht es um Kontrolle oder um Vertrauen und Führung? Jörg Denzin erklärt, warum wahre Stärke im Miteinander mit Hunden nichts mit Härte, sondern mit sozialer Kompetenz zu tun hat.

In der Hundeszene hört man oft von „Dominanz“. Doch was bedeutet das eigentlich? Jeder versteht diesen Begriff anders. Manche nennen ihren Hund dominant, weil er Kommandos ignoriert, andere, weil er draußen „macht, was er will“ oder knurrt und beißt. Grundsätzlich gilt: Dominanz entsteht immer zwischen zwei oder mehreren Individuen – einer dominiert, die anderen lassen sich dominieren.







