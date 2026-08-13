Die Aufgabe: Leben retten DLRG-Ortsgruppe Westerburg hat stabile Mitgliederlage Angela Baumeier 13.08.2026, 10:00 Uhr

i Sebastian Kachler ist der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Westerburg. Andrea Kachler

Die etwas mehr als 400 Mitglieder sind bei vielen Einsätzen in der Region gefragt. Darauf bereiten sie sich mit Übungen und Training vor. Geübt wird auch an der Krombachtalsperre.

Die Ortsgruppe Westerburg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist auch von dem jähen Saisonende des Westerwaldbades betroffen. Im Interview erklärt Sebastian Kachler, Vorsitzender der Ortsgruppe, wie diese momentan dasteht, welche Aufgaben sie hat und was den Reiz ausmacht, Mitglied der DLRG zu sein.







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