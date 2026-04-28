Öffentlicher Hilferuf DLRG Montabaur verliert durch Schwimmbad ihr Zuhause Thorsten Ferdinand 28.04.2026, 14:00 Uhr

i Die Räumlichkeiten der DLRG-Ortsgruppe Montabaur befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Mons-Tabor-Bads. Thorsten Ferdinand

Die VG und die Stadt Montabaur wollen ein neues Hallenbad bauen. An dieser Grundsatzentscheidung ändert sich auch durch die neue Finanzsituation erst einmal nichts. Für die DLRG-Ortsgruppe entsteht dadurch allerdings ein neues Problem.

In einem öffentlichen Hilferuf hat die DLRG-Ortsgruppe Montabaur vor dem drohenden Verlust ihres Vereinsheims in der Westerwälder Kreisstadt gewarnt. Ursache ist der geplante Neubau eines Hallenbads direkt neben dem alten Mons-Tabor-Bad, welches bis zur Eröffnung des Neubaus in Betrieb bleiben soll – an dieser Grundsatzentscheidung ändert auch die derzeit angespannte Haushaltslage der Kommunen nichts.







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