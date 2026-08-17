Trotz Lebensmittelvergiftung
DJ Alex Tiemann triumphiert bei der Nature One
Als Alex Tiemann schließlich hinter dem DJ-Pult steht, sind alle Sorgen nebensächlich.
Als Alex Tiemann schließlich hinter dem DJ-Pult steht, sind alle Sorgen nebensächlich.
Luca Di Stefano

Trotz Lebensmittelvergiftung kämpfte DJ Alex Tiemann sich auf die Nature-One-Bühne und lieferte ein bewegendes Set, das die Menge mitriss. Für den gebürtigen Westerwälder war es ein Abend zwischen persönlichem Kampf und ausgelassener Freude.

Lesezeit 2 Minuten
Für einen Augenblick lässt Alex Tiemann die tanzende Menge den Alltag vergessen: Wenn DJ Alex Tiemann auflegt, möchte er seine Zuhörer mit in seine Welt nehmen. Sein bisher größter Auftritt: auf der Heavensgate-Bühne des Technofestivals Nature One. Dabei hätte ihm seine Gesundheit fast einen Strich durch die Rechnung gemacht.
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