Trotz Lebensmittelvergiftung DJ Alex Tiemann triumphiert bei der Nature One Lena Bongard 17.08.2026, 20:00 Uhr

i Als Alex Tiemann schließlich hinter dem DJ-Pult steht, sind alle Sorgen nebensächlich. Luca Di Stefano

Trotz Lebensmittelvergiftung kämpfte DJ Alex Tiemann sich auf die Nature-One-Bühne und lieferte ein bewegendes Set, das die Menge mitriss. Für den gebürtigen Westerwälder war es ein Abend zwischen persönlichem Kampf und ausgelassener Freude.

Für einen Augenblick lässt Alex Tiemann die tanzende Menge den Alltag vergessen: Wenn DJ Alex Tiemann auflegt, möchte er seine Zuhörer mit in seine Welt nehmen. Sein bisher größter Auftritt: auf der Heavensgate-Bühne des Technofestivals Nature One. Dabei hätte ihm seine Gesundheit fast einen Strich durch die Rechnung gemacht.







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