Revue in der Töpferstadt Diven nehmen Männerwelt aufs Korn Hans-Peter Metternich 18.11.2024, 18:30 Uhr

i Für die Travestie-Künstler war das Publikum immer wieder das Objekt ihrer frivolen Begierde. Hans-Peter Metternich

„Alles nur Theater“ – doch die Travestieshow in der Stadthalle von Ransbach-Baumbach bereitete dem Publikum größtes Vergnügen.

Der Bühnenvorhang öffnet sich, in der Kulisse erscheint Savira und singt aus vollem Brustton (wo der Brustton durchaus doppelte Bedeutung hat) „Theater, Theater, der Vorhang geht auf, dann wird die Bühne zur Welt“. Die Welt der Bühne lag am Samstagabend in der Stadthalle von Ransbach-Baumbach, wo Savira Brown (alias Dominik Haase) auf Einladung des Kulturkreises der Töpferstadt mit der Varieté-Show „Fantasie der Travestie“ zwei Stunden lang vom ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen