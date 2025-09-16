Die WuB-Fraktion im Verbandsgemeinderat Westerburg beantragt ein Konzept, wie Brandschützer und Bauern im Ernstfall zusammenarbeiten könnten. Das war Thema bei der jüngsten Sitzung – und umstritten.

Ein Kooperationskonzept zwischen den Feuerwehren der Verbandsgemeinde Westerburg und Landwirten zu erstellen, diesen Antrag reichte die WuB-Fraktion (Wir unabhängigen Bürger) zur Diskussion in den Verbandsgemeinderat ein. Dazu führte Fraktionsvorsitzende Ulrike Fuchs aus, dass die Klimaveränderung durch zunehmende Trockenheit, aber auch durch Starkregen-Ereignisse zusätzliche Belastungen für die Feuerwehren bringe. „Bei Überflutungen, Wald- oder Flächenbränden und Windbruch müssen die Wehren oftmals fernab bebauter Gebiete und entfernt von einem Wasserlauf oder Hydranten-Netz agieren. Die Unterstützung von Landwirten mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Pumpen, Wassertanks und anderen Geräten kann in solchen Situationen eine große Hilfe sein.“

Dies habe sich bereits bei Einzelkooperationen – beispielsweise mit einem Landwirt in Höhn und auch in Westerburg – gezeigt, heißt es in dem Antrag weiter. Darauf könne man bei einem Konzept für die Gesamt-VG Westerburg aufbauen. „Die WuB-Fraktion stellt daher den Antrag, in Absprache mit den Landwirten in unserer VG ein Kooperationskonzept zu entwickeln, das es ermöglicht, bei größeren Ereignissen, die Landwirte in die Maßnahmen der Feuerwehr miteinzubinden. Daher sollten alle Landwirte zu einem ersten Treffen eingeladen und mit ihnen die Bereitschaft dazu abgeklärt werden.“ Zudem wird in dem Antrag auf die Initiative „Red Farmer“(https://redfarmer.eu) verwiesen, die sich, ausgehend vom Kreisfeuerwehrverband Main-Spessart, inzwischen auf das ganze Bundesland Rheinland-Pfalz ausgeweitet habe. Diese könne Anregungen geben, aber ein auf die Verbandsgemeinde Westerburg abgestimmtes Kooperationskonzept nicht ersetzen.

„Man hätte den Antrag im Vorfeld besprechen können.“

Wehrleiter Peter Baumann zu dem Vorgehen der WuB-Fraktion.

Wehrleiter Peter Baumann gab zunächst zu diesem Antrag eine Stellungnahme der Wehrleitung ab – und zeigte sich verwundert, da der Antrag die Arbeit der Brandschützer betreffe. „Man hätte den Antrag im Vorfeld besprechen können“, so der Wehrleiter. Der Grundgedanke sei „okay“, aber beinhalte Probleme. So könne ein Güllefass nicht einfach mit (Lösch)Wasser befüllt werden, denn da „gehen uns die Pumpen reihenweise kaputt“. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es nicht reiche, dafür diese Fässer einmal auszuspülen. Fazit: „Der Grundgedanke ist gut, aber leider nicht umzusetzen.“ Zudem stellte Baumann infrage, ob das versicherungstechnisch abgeklärt wäre. Und: „Wann und wie sind unsere Bauern erreichbar? Eine verlässliche Alarmierung bekommen wir da nicht hin.“

Zusammenfassend erklärte der Wehrleiter, dass eine Kooperation schön wäre, diese müsse aber nicht in ein Konzept gefasst werden. „Das müssten wir bei Einsätzen auf kurzem Dienstweg, also von Fall zu Fall, klären. So, wie wir das auch in den vergangenen 50 Jahren machen.“

Diskussion im Verbandsgemeinderat ist scharf

„Die Wehrleitung stellt turnusmäßig Organisations- und Bedarfspläne vor. Da ist die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt“, betonte Michael Wisser (CDU). Er fuhr fort: „So sollten wir auch weiter in Zukunft verfahren.“ Wenn eine solche Konzeption sinnvoll wäre, würde das schon in den Plänen eingeschrieben sein. Die CDU vertraue „unserer Feuerwehr, das sind die Fachleute“, der VG-Rat sei das Gremium, welches sie ausstatte. „Wir wollen ihre Kompetenz nicht einschränken.“

Man könne über den Zeitpunkt, über die Art und Weise des Antrags reden, sicher sei aber: „Wir stehen alle hinter den Feuerwehren“, meldete sich Peter Weber (FDP) zu Wort. Wenn es brennt, wisse man, wo man Hilfe bekommen kann. Das sei auch eine Lehre aus der Katastrophe im Ahrtal.

Wie das Gremium entscheidet

Daraufhin meldete sich noch einmal die WuB-Fraktionsvorsitzende zu Wort und betonte, dass mit dem Antrag etwas angestoßen werden sollte, die Leistung der Freiwilligen Feuerwehren würde nicht in Abrede gestellt. Sie fand es zudem „befremdlich, dass zwei Fraktionen bereits vor der Sitzung die Stellungnahme der Wehrleitung vorgelegen“ habe. Bei der Abstimmung votierte der VG-Rat dann mehrheitlich gegen den gestellten Antrag.