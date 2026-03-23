Wie kann der Rechtsanspruch künftiger Grundschüler auf zehn Wochen Betreuung während der Ferien garantiert werden? Darüber wird derzeit in den Kommunen des Westerwaldkreises beraten. Es geht um eine Vereinbarung zwischen Kreis und Verbandsgemeinden.
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Eine geplante Vereinbarung zwischen dem Westerwaldkreis und den Verbandsgemeinden (VG) zur künftigen Ferienbetreuung von Grundschulkindern im Rahmen des bundesweiten Ganztagsförderungsgesetzes (Gafög) sorgte jüngst im VG-Rat Bad Marienberg für Diskussionen.