Lebensmittel-Discounter benötigen heutzutage mehr Platz, um ihr Sortiment ansprechend präsentieren zu können. Auch der Lidl-Markt in Heiligenroth entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen. Nun plant das Unternehmen einen Neubau.
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Der Lebensmittel-Discounter Lidl plant einen neuen Einkaufsmarkt in Heiligenroth. Dieser soll auf dem Erweiterungsparkplatz von Kaufland entstehen, der aktuell weitgehend brachliegt. Sofern die politischen Gremien dem Vorhaben zustimmen, würde Lidl also auf die andere Straßenseite umziehen.