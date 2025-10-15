Herausragendes Laienensemble Dirigent Engers führt das Konzertorchester Koblenz an Hans-Peter Metternich 15.10.2025, 12:00 Uhr

Welch großes Ansehen Dirigent Christoph Engers im Konzertorchester Koblenz genießt, beweist die beachtliche Zahl von mittlerweile 80 Aktiven in dem Ensemble.

Die „tragende Säule“ des Konzertorchesters Koblenz ist, wenn man es mal so formulieren will, der Dirigent Christoph Engers. Der Berufsmusiker ist in der Region kein Unbekannter. Er steht seit 2003 dem Ensemble als Stabführer und künstlerischer Leiter vor und zeichnet verantwortlich für die Auswahl eines außergewöhnlichen Repertoires.







