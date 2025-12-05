Direkt 350 Anmeldungen für „Botte-Box“ in Montabaur

Der neue Selbstbedienungsladen der Hartenfelser Burgmetzgerei Botte in Montabaur ist offiziell eröffnet – und das Interesse am ersten Tag war groß. Das Sortiment wurde direkt den Kundenwünschen angepasst.
Lesezeit 1 Minute
Eine Metzgerei, in der man rund um die Uhr einkaufen kann: Dieses neue Angebot in Montabaur ist so interessant, dass sich schon am ersten Tag rund 350 Kunden für die „Botte-Box“ am Parkplatz Eichweise registriert haben. „Die Resonanz war hervorragend und es hat direkt alles reibungslos funktioniert“, freut sich Fleischermeisterin Luisa Botte, Juniorchefin der Hartenfelser Burgmetzgerei Botte, am Tag nach der Eröffnung.