SB-Metzgerei an der Eichwiese Direkt 350 Anmeldungen für „Botte-Box“ in Montabaur Thorsten Ferdinand 05.12.2025, 14:00 Uhr

i Über die neue Botte-Box in Montabaur freuen sich (von links) Luisa, Lara, Annette und Markus Botte sowie Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher, City-Manager Oliver Krämer und VG-Wirtschaftsförderer Alexander Klinge. Hans-Peter Metternich

Der neue Selbstbedienungsladen der Hartenfelser Burgmetzgerei Botte in Montabaur ist offiziell eröffnet – und das Interesse am ersten Tag war groß. Das Sortiment wurde direkt den Kundenwünschen angepasst.

Eine Metzgerei, in der man rund um die Uhr einkaufen kann: Dieses neue Angebot in Montabaur ist so interessant, dass sich schon am ersten Tag rund 350 Kunden für die „Botte-Box“ am Parkplatz Eichweise registriert haben. „Die Resonanz war hervorragend und es hat direkt alles reibungslos funktioniert“, freut sich Fleischermeisterin Luisa Botte, Juniorchefin der Hartenfelser Burgmetzgerei Botte, am Tag nach der Eröffnung.







