Im Burggarten in Hachenburg ging es jüngst für 50 Gäste ganz in Weiß zu. Beim „Dinner in White“ herrschte Partylaune mit Picknickkörben und kühlen Getränken.

„ Dinner in White“ – aus zahlreichen Großstädten kennt man dieses Angebot. In unserer Region hat erneut die Stadt Hachenburg mit dem Burggarten die Kulisse für eine solche Veranstaltung geboten. Die mit Blumen und silbernen Kerzenleuchtern dekorierten weißen Tische leuchteten durch die Bäume und Büsche bis hin zum Parkhotel.

Weiß gekleidet, gerne mit großem Hut, sollten die Gäste kommen und Picknickkörbe mit besonderen Köstlichkeiten mitbringen, dazu gekühlte Getränke und Partylaune. Etwa 50 Gäste, leider nur wenige Männer, trauten sich. Umso größer und bedeutender waren die männlichen Beiträge und Akzente. Es erschien unter anderem ein Graf, festlich gekleidet mit Zylinder und Gehrock. Ein anderer sang auf Wunsch italienische Arien.

Für ganz besondere Stimmung sorgte Thomas mit seiner „Quetsche“. Im richtigen Leben Schulleiter, verstand er es wunderbar, die White Ladies und ihre männlichen Begleitungen für alte Volkslieder zu begeistern. red