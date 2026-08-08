Die Kandidaten um den Chefsessel im Kreishaus sehen in Onlineakten und Künstlicher Intelligenz viele Chancen – auch auf mehr Transparenz. Die gewonnene Zeit der Mitarbeiter soll den Bürgern zugutekommen.
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Drei Männer und drei Frauen bewerben sich um das Amt des Landrats des Westerwaldkreises. Wir haben ihnen Fragen zu verschiedenen Themen unterbreitet. So beantworten die Kandidaten die Frage, welche konkreten Vorstellungen sie haben, wie die Digitalisierung der Verwaltung umgesetzt werden kann, und welche Effekte sie dabei für die Bürger erzielen möchten.