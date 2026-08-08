Landratswahl im Westerwald Digitalisierung soll mehr Zeit für Bürger schaffen Katrin Maue-Klaeser 08.08.2026, 12:00 Uhr

i Die Digitalisierung der Westerwälder Kreisverwaltung haben sich alle Kandidaten um den Chefsessel auf die Fahnen geschrieben. Neben der Beschleunigung von Anfragen und Verfahren versprechen sie sich eine Entlastung der Mitarbeiter, die dann mehr Zeit für die Bürger haben sollen. Jens Büttner/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Kandidaten um den Chefsessel im Kreishaus sehen in Onlineakten und Künstlicher Intelligenz viele Chancen – auch auf mehr Transparenz. Die gewonnene Zeit der Mitarbeiter soll den Bürgern zugutekommen.

Drei Männer und drei Frauen bewerben sich um das Amt des Landrats des Westerwaldkreises. Wir haben ihnen Fragen zu verschiedenen Themen unterbreitet. So beantworten die Kandidaten die Frage, welche konkreten Vorstellungen sie haben, wie die Digitalisierung der Verwaltung umgesetzt werden kann, und welche Effekte sie dabei für die Bürger erzielen möchten.







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