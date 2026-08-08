Landratswahl im Westerwald
Digitalisierung soll mehr Zeit für Bürger schaffen
Die Digitalisierung der Westerwälder Kreisverwaltung haben sich alle Kandidaten um den Chefsessel auf die Fahnen geschrieben. Ne
Die Digitalisierung der Westerwälder Kreisverwaltung haben sich alle Kandidaten um den Chefsessel auf die Fahnen geschrieben. Neben der Beschleunigung von Anfragen und Verfahren versprechen sie sich eine Entlastung der Mitarbeiter, die dann mehr Zeit für die Bürger haben sollen.
Jens Büttner/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Kandidaten um den Chefsessel im Kreishaus sehen in Onlineakten und Künstlicher Intelligenz viele Chancen – auch auf mehr Transparenz. Die gewonnene Zeit der Mitarbeiter soll den Bürgern zugutekommen.

Lesezeit 2 Minuten
Drei Männer und drei Frauen bewerben sich um das Amt des Landrats des Westerwaldkreises. Wir haben ihnen Fragen zu verschiedenen Themen unterbreitet. So beantworten die Kandidaten die Frage, welche konkreten Vorstellungen sie haben, wie die Digitalisierung der Verwaltung umgesetzt werden kann, und welche Effekte sie dabei für die Bürger erzielen möchten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungPolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren