Kommen Sie dieses Jahr auf den Europäischen Keramikmarkt in Höhr-Grenzhausen? Wenn ja, wieso? Neben den üblichen Ständen zum Austauschen über die Keramikwelt, will man in diesem Jahr auch mehr über die Besucher erfahren, um den Markt zu verbessern.
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Am 6. und 7. Juni wird in Höhr-Grenzhausen zum 46. Mal der Europäische Keramikmarkt ausgerichtet. Der Kannenbäckerland-Touristik-Service mit Markus Ströher an der Spitze und Stadtbürgermeister Wolfgang Letschert hatten zu einem Pressegespräch ins Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen eingeladen, um auf das Ereignis, das 1979 zum ersten Mal stattfand, aufmerksam zu machen.