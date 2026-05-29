Keramikmarkt Höhr-Grenzhausen
Dieses Jahr gibt es erstmals eine Besucherbefragung
Die Werber für den Keramikmarkt in Höhr-Grenzhausen: Von links Markus Ströher, Kannenbäckerland-Touristik-Service, Nele van Wier
Die Werber für den Keramikmarkt in Höhr-Grenzhausen: Von links Markus Ströher, Kannenbäckerland-Touristik-Service, Nele van Wieringen, Museumsleiterin, Annette Hartmann, Kanenbäckerland-Touristik-Service und Stefan Heuser, Fa. Wolbring (mit dem T-Shirt für die Teilnehmer am Töpferwettbewerb), Wolfgang Letschert, Stadtbürgermeister, Nicole Mathis, Fa. Wolbring, sowie Stefan Hartmann und Ingo Schmidt von der Naspa.
Hans-Peter Metternich

Kommen Sie dieses Jahr auf den Europäischen Keramikmarkt in Höhr-Grenzhausen? Wenn ja, wieso? Neben den üblichen Ständen zum Austauschen über die Keramikwelt, will man in diesem Jahr auch mehr über die Besucher erfahren, um den Markt zu verbessern.

Lesezeit 2 Minuten
Am 6. und 7. Juni wird in Höhr-Grenzhausen zum 46. Mal der Europäische Keramikmarkt ausgerichtet. Der Kannenbäckerland-Touristik-Service mit Markus Ströher an der Spitze und Stadtbürgermeister Wolfgang Letschert hatten zu einem Pressegespräch ins Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen eingeladen, um auf das Ereignis, das 1979 zum ersten Mal stattfand, aufmerksam zu machen.

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