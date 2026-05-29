Keramikmarkt Höhr-Grenzhausen Dieses Jahr gibt es erstmals eine Besucherbefragung Hans-Peter Metternich 29.05.2026, 14:00 Uhr

i Die Werber für den Keramikmarkt in Höhr-Grenzhausen: Von links Markus Ströher, Kannenbäckerland-Touristik-Service, Nele van Wieringen, Museumsleiterin, Annette Hartmann, Kanenbäckerland-Touristik-Service und Stefan Heuser, Fa. Wolbring (mit dem T-Shirt für die Teilnehmer am Töpferwettbewerb), Wolfgang Letschert, Stadtbürgermeister, Nicole Mathis, Fa. Wolbring, sowie Stefan Hartmann und Ingo Schmidt von der Naspa. Hans-Peter Metternich

Kommen Sie dieses Jahr auf den Europäischen Keramikmarkt in Höhr-Grenzhausen? Wenn ja, wieso? Neben den üblichen Ständen zum Austauschen über die Keramikwelt, will man in diesem Jahr auch mehr über die Besucher erfahren, um den Markt zu verbessern.

Am 6. und 7. Juni wird in Höhr-Grenzhausen zum 46. Mal der Europäische Keramikmarkt ausgerichtet. Der Kannenbäckerland-Touristik-Service mit Markus Ströher an der Spitze und Stadtbürgermeister Wolfgang Letschert hatten zu einem Pressegespräch ins Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen eingeladen, um auf das Ereignis, das 1979 zum ersten Mal stattfand, aufmerksam zu machen.







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