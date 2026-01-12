Am Thema Windkraft scheiden sich die Geister – insbesondere, wenn es um den Bau neuer Anlagen in Waldgebieten geht. Nun steht eine Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative an, die neue Räder im Gebiet „Drei Eichen“ verhindern will.
Lesezeit 2 Minuten
Bei einer Veranstaltung in Helferskirchen will die Bürgerinitiative „Erhaltet unsere Wälder – Gegen den Windpark Drei Eichen“ über die Folgen von Windkraftanlagen in Waldgebieten informieren. Dazu lädt sie in die Sonnenberghalle ein, in der am Dienstag, 13.