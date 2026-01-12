Info-Abend in Helferskirchen Diesen Wald an den „Drei Eichen“ will die BI schützen Thorsten Ferdinand 12.01.2026, 16:00 Uhr

i Eindrücke aus dem Waldgebiet an den "Drei Eichen". Thorsten Ferdinand

Am Thema Windkraft scheiden sich die Geister – insbesondere, wenn es um den Bau neuer Anlagen in Waldgebieten geht. Nun steht eine Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative an, die neue Räder im Gebiet „Drei Eichen“ verhindern will.

Bei einer Veranstaltung in Helferskirchen will die Bürgerinitiative „Erhaltet unsere Wälder – Gegen den Windpark Drei Eichen“ über die Folgen von Windkraftanlagen in Waldgebieten informieren. Dazu lädt sie in die Sonnenberghalle ein, in der am Dienstag, 13.







