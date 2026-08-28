Dürfen die Orte an der B255 in der Verbandsgemeinde Westerburg doch noch auf den Bau einer Umgehungsstraße hoffen? Jahrelang sprach wenig dafür, doch inzwischen hat sich der politische Wind gedreht, meint die Westerwälder CDU.
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Weniger Verkehrsbelastung auf den Ortsdurchfahrten und kürzere Fahrzeiten für Berufspendler: Die wichtigsten Argumente für den weiteren Ausbau der B255 im oberen Westerwald liegen auf der Hand. Bei einem Ortstermin der Westerwälder CDU mit Landesinnen- und Verkehrsminister Achim Schwickert in Langenhahn wurden vor Kurzem allerdings noch einige weitere Vorteile genannt, die laut Kommunalpolitik für das Projekt sprechen.