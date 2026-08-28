Wirtschaft würde profitieren Diese Vorteile hätte laut Wäller CDU ein B255-Ausbau Thorsten Ferdinand 28.08.2026, 06:00 Uhr

i Die Ortsdurchfahrt von Langenhahn ist stark belastet. Regelmäßig staut sich der Verkehr am Kreisel und an der Bahnschranke. Thorsten Ferdinand

Dürfen die Orte an der B255 in der Verbandsgemeinde Westerburg doch noch auf den Bau einer Umgehungsstraße hoffen? Jahrelang sprach wenig dafür, doch inzwischen hat sich der politische Wind gedreht, meint die Westerwälder CDU.

Weniger Verkehrsbelastung auf den Ortsdurchfahrten und kürzere Fahrzeiten für Berufspendler: Die wichtigsten Argumente für den weiteren Ausbau der B255 im oberen Westerwald liegen auf der Hand. Bei einem Ortstermin der Westerwälder CDU mit Landesinnen- und Verkehrsminister Achim Schwickert in Langenhahn wurden vor Kurzem allerdings noch einige weitere Vorteile genannt, die laut Kommunalpolitik für das Projekt sprechen.







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