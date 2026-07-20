Bestellservice aus Montabaur Diese Restaurants sind bei Foodi besonders gefragt Thorsten Ferdinand 20.07.2026, 19:00 Uhr

i Der Rhodos-Grill in Wirges zählt zu den beliebtesten Lieferdiensten beim Online-Bestellservice Foodi. Thorsten Ferdinand

Mehr als 60 Lieferdienste und Restaurants im südlichen Westerwald nutzen das Online-Portal Foodi, um ihre Speisen über das Internet anzubieten. Geschäftsführer Christian Scherer hat uns verraten, wo aktuell besonders häufig bestellt wird.

Seit mittlerweile 18 Jahren gibt es das Online-Bestellportal Foodi aus Montabaur. Bis zum Jahr 2020 war es unter Namen „Pizza Heinz“ bekannt. Wer im Internet Essen ordern möchte, hat bei Foodi die Wahl zwischen mehr als 60 teilnehmenden Restaurants und Lieferdiensten im südlichen Westerwald.







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