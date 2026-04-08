Ehrenämter in der VG Wallmerod
Diese Menschen leisten seit Jahrzehnten Herausragendes
Für sie gab es den Ehrenamtspreis der VG Wallmerod im Doppelpack: Bürgermeister Klaus Lütkefedder (Mitte) überreichte die Urkund
Für sie gab es den Ehrenamtspreis der VG Wallmerod im Doppelpack: Bürgermeister Klaus Lütkefedder (Mitte) überreichte die Urkunde an Hans und Brigitte Fister aus Steinefrenz.
Markus Müller

Gleich sechs Ehrenamtspreise hat die Verbandsgemeinde Wallmerod jetzt wieder verliehen. Damit wurden vier Einzelpersonen und ein Ehepaar geehrt, die sich in vielfältiger Weise seit Jahrzehnten für die Allgemeinheit einsetzen.

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Auch in diesem Jahr ehrt die Verbandsgemeinde Wallmerod wieder Menschen, die sich ehrenamtlich in besonderer Weise engagieren. Dazu hatte jetzt Bürgermeister Klaus Lütkefedder die insgesamt sechs zu Ehrenden und viele Gäste zur Preisverleihung ins Foyer des Rathauses eingeladen.

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