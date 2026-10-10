Diskussionen in Montabaur
Diese Folgen hat die neue Bahnhofstraße für den Verkehr
Die Bahnhofstraße und die Wallstraße in Montabaur sind seit zweieinhalb Jahren verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche.
Die Bahnhofstraße und die Wallstraße in Montabaur sind seit zweieinhalb Jahren verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche.
Thorsten Ferdinand

Vorfahrt oder Rechts-vor-Links? Halten und Parken erlaubt oder verboten? Die neuen Regeln in der Bahnhof- und Wallstraße in Montabaur sorgen bei einigen Verkehrsteilnehmern noch immer für Verwirrung. Das zeigt sich nun auch am Gerberhof.

Lesezeit 3 Minuten
Rund zweieinhalb Jahre nach der Fertigstellung der neuen Bahnhofstraße und Wallstraße in Montabaur sorgen die geänderten Verkehrsregeln und der Ausweichverkehr auf anderen Strecken noch immer für Diskussionen. Zuletzt rückte das Thema erneut in den Fokus, da nach der Fertigstellung des neuen Rathauses am Gerberhof auch das Verkehrsaufkommen in der gleichnamigen Straße zunehmen wird.
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