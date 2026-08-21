Unwetter im Westerwald „Diese Bilder werden mich noch lange begleiten“ Katrin Maue-Klaeser 21.08.2026, 11:00 Uhr

i Höhr-Grenzhausen. Viele Dächer sind teils ganz oder teilweise zerstört worden. Camilla Härtewig

Das Unwetter kam schnell, zog rasch weiter und hinterließ eine Spur der Verwüstung. BKI Tobias Haubrich, Montabaurs VG-Bürgermeister und Bodens Ortsbürgermeisterin berichten von ihren Eindrücken.

Innerhalb weniger Minuten hat ein Unwetter am Mittwochabend im unteren Westerwald schwere Schäden angerichtet. Erfahrene Rettungskräfte sagen, sie hätten solche Verwüstung noch nicht gesehen. In der Technischen Einsatzleitung des Kreises hat Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Tobias Haubrich an der Koordination der Hilfsleistungen mitgewirkt: „Zu Beginn hatten wir eine sehr dynamische und unübersichtliche Lage.







Artikel teilen

Artikel teilen