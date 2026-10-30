Ehrenamt im Westerwald
Diese besonderen Projekte belohnt Soprema-Mammut Manni 
Mammut Manni, Maskottchen von Soprema und Schirmherr der Ehrenamtsaktion, winkt den Gewinnern der diesjährigen Sponsoring-Aktion
Mammut Manni, Maskottchen von Soprema und Schirmherr der Ehrenamtsaktion, winkt den Gewinnern der diesjährigen Sponsoring-Aktion zu.
Meik Eilebrecht/Soprema

Ehrenamtliche Tätigkeit ist eine echte Mammutaufgabe. Um diese zu bewältigen, braucht es deshalb manchmal auch ein „echtes“ Mammut. Manni, das Maskottchen des Unternehmens Soprema, steht den Vereinen zur Seite.

Lesezeit 2 Minuten
Ob Sport, Naturschutz, Kultur, Rettungswesen, Musik oder oder oder: Wie vielfältig, kreativ und begeisternd Ehrenamt im Westerwald ist, zeigte sich eindrucksvoll bei der Vorstellung der Preisträger der diesjährigen Mammutprojekte des Unternehmens Soprema am Standort Hof/Oberroßbach.
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