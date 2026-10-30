Ehrenamtliche Tätigkeit ist eine echte Mammutaufgabe. Um diese zu bewältigen, braucht es deshalb manchmal auch ein „echtes“ Mammut. Manni, das Maskottchen des Unternehmens Soprema, steht den Vereinen zur Seite.
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Ob Sport, Naturschutz, Kultur, Rettungswesen, Musik oder oder oder: Wie vielfältig, kreativ und begeisternd Ehrenamt im Westerwald ist, zeigte sich eindrucksvoll bei der Vorstellung der Preisträger der diesjährigen Mammutprojekte des Unternehmens Soprema am Standort Hof/Oberroßbach.