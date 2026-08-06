Neben Traditionshaus Schlemmer Diese anderen Hotels gibt es in Montabaur Thorsten Ferdinand 06.08.2026, 06:00 Uhr

i Günstig und gut zu erreichen: das Hotel Löwenguth in der Elgendorfer Straße in Montabaur. Thorsten Ferdinand

Westerwälder benötigen nur selten ein Hotelzimmer im Westerwald. Deshalb kennen sie womöglich nur einen Ausschnitt des Angebots. Wir haben nachgeschaut, welche anderen Hotels es neben dem Hotel Schlemmer in Montabaur noch gibt.

Der älteste Hotelbetrieb in Montabaur blickt auf eine Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Neben dem historischen Hotel Schlemmer in der Fußgängerzone, das seit 30 Jahren von Natalie Mays geführt wird, gibt es in der Stadt aber freilich noch weitere Beherbergungsbetriebe – die teilweise ebenfalls schon eine lange Geschichte haben.







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