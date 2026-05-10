Neben United Internet und 1&1 Diese anderen großen Firmen gibt es im Raum Montabaur Thorsten Ferdinand 10.05.2026, 14:00 Uhr

i Weltweit agierender Folienspezialist mit Deutschlandsitz in Heiligenroth: das Unternehmen Klöckner Pentaplast. Thorsten Ferdinand

Die starke Abhängigkeit von den großen Internetunternehmen in Montabaur stürzt die Stadt und die Verbandsgemeinde derzeit in finanzielle Schwierigkeiten. Dabei gerät fast in Vergessenheit, dass es in der Kommune weitere große Firmen gibt.

Die aktuelle Finanzmisere der Stadt und Verbandsgemeinde Montabaur hat gezeigt, wie abhängig die Kommunen von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern sind. Insbesondere die Internet- und Telekommunikationsanbieter United Internet und 1&1 sind in den vergangenen Jahrzehnten so massiv gewachsen, dass Rückgänge bei ihren Gewerbesteuerzahlungen schnell zu großen Löchern in den kommunalen Haushalten führen können.







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