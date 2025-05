„Weißer Rauch“ über dem Krankenhaus Hachenburg. Die Klinik in der Löwenstadt bekommt einen neuen Träger – wahrscheinlich schon zum 1. Juni. Der Kreistag in Montabaur hat den Weg für den Wechsel freigemacht. Gute Nachrichten auch für die Mitarbeiter.

Das zähe Ringen um die Zukunft des Krankenhauses Hachenburg hat ein positives Ende gefunden. Ab dem 1. Juni soll der Träger des evangelischen Krankenhauses Dierdorf/Selters die Einrichtung in der Löwenstadt übernehmen. Einen Beschluss, der grünes Licht für eine Betriebsübernahme gibt, hat der Kreistag in einer Sondersitzung am Montagnachmittag einstimmig gefasst. Ein politischer Schlagabtausch vor der Abstimmung blieb aus. Alle Redner der Fraktionen unterstrichen die Bedeutung dieser Entscheidung, die den Kreis aber auch eine Stange Geld kosten wird. Denn für eine Anschubfinanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro und einen Finanzierungszuschuss zu Investitionen und Sanierung der Klinik von einmalig 6,5 Millionen Euro musste ein Nachtragshaushalt erstellt werden. Auch der wurde ohne Gegenstimme verabschiedet.

Landrat Achim Schwickert sprach von einer wichtigen Weichenstellung für die medizinische Versorgung im oberen Westerwald. Er skizzierte noch einmal die Notwendigkeit des politischen Handelns, nachdem durch die Insolvenz der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz auch der Standort in der Löwenstadt, lange Jahre Teil des Verbundkrankenhauses Altenkirchen-Hachenburg, in Schieflage geraten war. Schwickert zitierte aus einem Schreiben des Mainzer Gesundheitsministers Clemens Hoch (SPD), der im Februar dieses Jahres den Westerwaldkreis mit einem Sicherstellungsauftrag für die Notfall- und Grundversorgung sowie auch für die Herzinfarktversorgung für den nördlichen Teil des Westerwaldkreises in die Pflicht genommen habe. Heißt: Hätte sich kein Bieter gefunden, hätte der Kreis dafür sorgen müssen, dass die Versorgung in diesen Disziplinen gewährleistet wird.

i Der Kreistag stellte am Montagnachmittag in Montabaur die Weichen für die medizinische Versorgung im oberen Westerwald. Das Krankenhaus Hachenburg bekommt einen neuen Träger. Markus Kratzer

Nun kristallisierten sich im Laufe des Insolvenzverfahrens zwei Interessenten heraus – neben der Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters hatte sich auch die Diakonie in Südwestfalen, unter anderem Trägerin des Jung-Stilling-Krankenhauses in Siegen, für eine Übernahme der Trägerschaft interessiert – ähnlich wie am Standort Kirchen. Doch in Hachenburg war der Favorit schnell gefunden, schlug die Waage eindeutig in Richtung Dierdorf/Selters aus. Vor der politischen Entscheidung hatten Vertreter des neuen Trägers am Montagnachmittag dem Kreistag in einem nicht-öffentlichen Teil der Sitzung Rede und Antwort gestanden und über ihre Pläne berichtet. Wie später mehrfach betont wurde, will man die Mitarbeiter in Hachenburg offenbar weiterbeschäftigen, denkt man nicht an Kündigungen. „Die Mitarbeiter haben den Ausschlag gegeben“, bettete der Landrat das Vorgehen des Kreises auch emotional ein. Er dankte dem Gesundheitsminister und auch dem Landtagspräsidenten Hendrik Hering (SPD) für dessen Vermittlung im Laufe der Verhandlungen. Auch der Insolvenzverwalter habe mitgezogen, so der Chef des Kreishauses.

(Der Artikel wird im Laufe des Abends fortgesetzt)