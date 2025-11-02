Mehrere Aktionen geplant Dienstag eröffnet neuer Netto-Markt in Wirges Hans-Peter Metternich 02.11.2025, 15:00 Uhr

i Die beiden fiebern vor dem noch leeren Bake-Off-Regal der Eröffnung entgegen: Die Verkaufsleiterin Elsa Kimmel, sie ist zuständig für neun Netto-Filialen (rechts), und die Filialleiterin in Wirges, Nicole Moses Hans-Peter Metternich

Am Dienstag eröffnet der neue Netto-Markt in der Südstraße 11a. Kunden erwarten über 5000 Artikel, erweiterte Kühltheken, ein großes Bake-Off-Regal und attraktive Eröffnungsrabatte. Der Investor steckte mehr als 3 Millionen Euro in die neue Filiale.

Am Dienstag, 4. November, öffnen sich pünktlich um 7 Uhr in Wirges in der Südstraße 11a die Pforten zum neuen Netto Marken-Discount. Der alte Markt auf dem Areal nebenan ist damit Geschichte. Netto nennt einige Fakten im Marktkonzept: Unter anderem Nahversorgung: über 5000 Artikel mit Fokus auf Frische, Qualität und günstige Preise; Bio-Lebensmittel: dauerhaft bis zu 500 bio-zertifizierte Produkte wie Obst, Käse und Wurst; Bake-Off-Regal mit ...







